SkyUp планує відновити міжнародні рейси: дата і перші напрямки

Українська авіакомпанія SkyUp з ​​1 липня планує відновити авіарейси в Грузію і Албанію.

А з 15 липня планується відновлення польотів в інші країни, передбачені розкладом ще до запровадження карантину.

Пасажирам перед придбанням квитків радять ознайомитися з вимогами в’їзду в країну і з правилами повернення в Україну.

Якщо квиток куплений в країну, правила в’їзду в яку неможливо виконати, то у такому випадку кошти повертатимуть згідно з тарифом, але ця процедура може зайняти півроку.

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Також у SkyUp повідомили, що з березня 2020 року, компанія отримала близько 286 тис. звернень за компенсаціями через невикористані квитки. Пасажирам вже повернули €13,186 і 1,9 млн грн.

Однак через те, що служба підтримки працювала в перевантаженому режимі, не всі звернення вдавалося вчасно обробити.

Тому для зручності створили систему автоматизації, яка передбачає, що пасажир після реєстрації на сайті авіакомпанії в персональному кабінеті зможе самостійно вибрати вид відшкодування. Функціонал буде доступний орієнтовно через три тижні.

Пасажирам також варто звернути увагу і на те, як SkyUp літатиме після карантину. Зокрема, їх готують до того, що проходження всіх процедур в аеропорту, посадка і висадка з літака вимагатимуть більше часу.

А в разі підвищеної температури під час скринінгу на борт взагалі не пускатимуть.

Джерело: SkyUp