У Харківській області СБУ викрили злочинне угрупування, яке викрадало гроші з банківських карток через втручання у роботу банківських систем.

За даними Служби безпеки, до складу входило 15 осіб. Ними використовувались комп’ютерні віруси, за допомогою яких викрадались реквізити рахунків та персональні дані громадян України, Європи та США.

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– Хакери використовували шкідливе програмне забезпечення, через яке викрадали реквізити банківських електронних рахунків громадян США, Європи, України та їхні персональні дані. Зокрема, через електронні платіжні сервіси, зокрема заборонені в Україні російські, вони переводили викрадені гроші на власні рахунки у вітчизняних та банках РФ і привласнювали, – повідомляє СБУ.

У Харкові правоохоронці провели 16 обшуків та виявили понад 40 одиниць комп’ютерної техніки, банківські карти, готівку, документи на рухоме та нерухоме майно за кордоном та в Україні та цінності на 12 млн грн.







У Харківській області затримали хакерів, які викрадали гроші з банківських карток / 2 фотографии

Слідство розпочато за ст. 361-1 (Створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних засобів, а також їх розповсюдження, вчинене за попередньою змовою групою осіб) КК України.

Зловмисникам загрожує позбавлення волі до двох років або штраф у розмірі 1 тис. неоподаткованих мінімумів чи виправні роботи до двох років.

Наразі слідство ще триває.

Хакерство

2 липня хакери зламали сайт фонду Таблеточки, який допомагає онкохворим дітям.

Зламали веб-сайт о 21.30, а через годину адміністрація відімкнула його від хостингу, щоб захистити дані великої кількості благодійників. Після цього відбулася перевірка та з’ясування, яку інформацію вдалося отримати зловмисникам.

Напередодні технічні роботи не показали критичних вразливостей у роботі сайту.