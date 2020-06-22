Власники закладів громадського харчування, побутового обслуговування та торгових мереж мають регулярно тестувати своїх працівників ІФА-тестами.

Про це під час брифінгу 22 червня заявив мер Києва Віталій Кличко.

– Такі тести потрібно робити раз на місяць, оскільки йдеться про людей, які працюють у компаніях із великою кількістю відвідувачів, – відзначив Віталій Кличко.

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За словами Кличка, через спілкування із великою кількістю людей ймовірність інфікування зростає, ці тести демонструватимуть наявність в організмі працівника антитіл до вірусу.

Коронавірус в Україні

Станом на 22 червня 2020 року в Україні коронавірус підтвердили у 37 241 людини, за останню добу захворіла 681 особа.

Одужали від хвороби 16 642 пацієнти, за попередню добу – 133, померли від вірусу 1 012 людей, за добу – 10.

За статистикою, частіше на коронавірус в Україні хворіють жінки: 58% проти 42%.