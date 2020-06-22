Власники закладів громадського харчування, побутового обслуговування та торгових мереж мають регулярно тестувати своїх працівників ІФА-тестами.
Про це під час брифінгу 22 червня заявив мер Києва Віталій Кличко.
– Такі тести потрібно робити раз на місяць, оскільки йдеться про людей, які працюють у компаніях із великою кількістю відвідувачів, – відзначив Віталій Кличко.
Читайте: Коронавірус у Києві: 43 нових випадки, серед хворих – 100-річний чоловік
За словами Кличка, через спілкування із великою кількістю людей ймовірність інфікування зростає, ці тести демонструватимуть наявність в організмі працівника антитіл до вірусу.
Коронавірус в Україні
Станом на 22 червня 2020 року в Україні коронавірус підтвердили у 37 241 людини, за останню добу захворіла 681 особа.
Одужали від хвороби 16 642 пацієнти, за попередню добу – 133, померли від вірусу 1 012 людей, за добу – 10.
За статистикою, частіше на коронавірус в Україні хворіють жінки: 58% проти 42%.