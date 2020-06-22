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Факти / Україна

У морі біля Одеси перевищено вміст нафтопродуктів. Купатися заборонено

Біля затонулого танкера Delfi в Одесі стався витік палива. У зв’язку з цим вміст нафтопродуктів у воді перевищує норму в 16,4 рази.

Про це розповів голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований.

За його словами, незважаючи на те що розлив локалізований за допомогою сорбенту, в морі заборонено купатися.

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Також він додав, що танкер повинні були прибрати до початку курортного сезону, але не зробили цього.

Мальований припустив, що танкер пролежить на пляжі до осені.

– Інспектори вестимуть моніторинг води протягом цього періоду, – резюмував він.

Танкер Delfi затонув через удар у хвилеріз в листопаді 2019 року. Тоді з танкера випали бочки і почав витікати мазут.

На борту перебували троє членів екіпажу. Капітан відмовився подати сигнал SOS і евакуювати екіпаж без дозволу судновласника, зв’язатися з яким було неможливо. Всі члени екіпажу вижили.

Через сім місяців влада Одеси заявила, що судитиметься з власником танкера Delfi через витік нафтопродуктів в море. Танкер йшов під прапором Молдови.

Фото: Андрій Мальований

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