Президент Володимир Зеленський вшанував пам’ять жертв Другої світової війни.

Він нагадав, якими важкими були втрати українського народу.

– У вересні 1939 року Друга світова війна прийшла на українську землю, коли Львів, Самбір і Дрогобич піддалися бомбардуванням німецької авіацією. А 22 червня 1941 року війна прийшла в українську столицю. 79 років тому, в четвертій ранку нацистські літаки скинули перші бомби на Київ, – написав він у своєму Telegram-каналі.

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За словами Зеленського, потрібно пам’ятати і горе, і подвиги українців у роки війни.

– На жаль, війна й досі породжує багато суперечок у суспільстві. Суперечок про те, чи вона була “своєю” чи “чужою”. Гадаю, нам немає про що сперечатися. Та війна так чи інакше зачепила кожну українську родину. Вона дала нам гіркий досвід втрати і досвід подвигу, що надихає.

Президент підкреслив, що ще ніколи в історії України народ не платив більшої ціни за право жити та називатися нацією.

– І наш обов’язок – перетворити її на мирну та щасливу країну для кожного українця.

22 червня в Україні – це День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни. Саме цього дня у 1941 році нацистська Німеччина розпочала відкриту війну проти Радянського Союзу.

Популярний термін Велика Вітчизняна війна 1941-1945 років, згідно із ухваленим у 2015 році законом про декомунізацію, замінили на термін Друга світова війна 1939-1945 років.

За різними оцінками, німецько-радянська війна забрала життя понад 14 млн українців. Окремою та не менш важкою сторінкою є геноцид єврейського населення – за роки окупації в Україні було вбито більш як 1,5 млн євреїв.