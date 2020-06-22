Для розбору завалів після вибуху багатоповерхівки на Позняках задіяний 91 рятувальник ДСНС та кінологи.

Про це розповіла прес-секретар ДСНС України Світлана Водолага.

– Вони спочатку їх розпилюють, потім кидають на кран і витягують наверх. Зараз у події задіяна 91 людина особового складу ДСНС і один кінологічний підрозділ для пошуку людей, – сказала вона.

За її словами, зараз зменшено кількість особового складу, тому роботи не можуть проходити в звичайному режимі.

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– Вранці було 170 чоловік особового складу, але ми розуміємо, що зараз стільки людей не потрібно, тому що ми не можемо в повному обсязі працювати, – додала вона.

21 червня о 10.00 на вулиці Соломії Крушельницької 1/5 на Позняках в Києві прогримів вибух у дев’ятиповерховому житловому будинку.

Рятувальникам вдалося евакуювати 21 людину. Три людини загинули. У ДСНС повідомляють, що під завалами ще перебувають дві людини.

На місці досі працює штаб з ліквідації надзвичайних ситуацій, мобільна оперативна група ДСНС та працівники Нацполіції.

Поки існують дві версії події. Перша – вибух газоповітряної суміші, друга – вибух від невідомого вибухового пристрою.

На місце виїжджали міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і мер Києва Віталій Кличко.