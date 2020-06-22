Збій у мережі Ланет – причина та коли запрацює

У Києві стався збій у роботі інтернет провайдера Ланет.
Аварія виникла на центральній ділянці мережі, повідомили на сторінці компанії у Facebook.
Читайте: У роботі сервісного центру МВС стався збій
– Через це існують складнощі з доступом до послуги інтернет. Наші спеціалісти вже займаються усуненням несправності. Орієнтовний термін відновлення штатного режиму роботи наразі невідомий, – заявили у компанії.
Також не відповідає гаряча лінія Lanet за тел. 500-03-03 та немає доступу до офіційного сайту та кабінету користувача провайдера.
У компанії обіцяють оперативно оновлювати публікацію в Facebook і тримати в курсі подій.
Збій у Київстарі
У травні трапився великий збій у р оботі домашнього інтернету Київстар. Сигнал був відсутній у половини абонентів по всій Україні.
У цей період мобільний оператор Київстар збільшував покриття мережі 4G в 11 областях України. Підключив 483 населених пункти.
Джерело: Lanet