Збій у мережі Ланет – причина та коли запрацює

У Києві стався збій у роботі інтернет провайдера Ланет.

Аварія виникла на центральній ділянці мережі, повідомили на сторінці компанії у Facebook.

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– Через це існують складнощі з доступом до послуги інтернет. Наші спеціалісти вже займаються усуненням несправності. Орієнтовний термін відновлення штатного режиму роботи наразі невідомий, – заявили у компанії.

Також не відповідає гаряча лінія Lanet за тел. 500-03-03 та немає доступу до офіційного сайту та кабінету користувача провайдера.

У компанії обіцяють оперативно оновлювати публікацію в Facebook і тримати в курсі подій.

Збій у Київстарі

У травні трапився великий збій у р оботі домашнього інтернету Київстар. Сигнал був відсутній у половини абонентів по всій Україні.

У цей період мобільний оператор Київстар збільшував покриття мережі 4G в 11 областях України. Підключив 483 населених пункти.

Джерело: Lanet