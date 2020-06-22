Карантин в Україні: що відбувається 22 червня (КАРТА)

Станом на 22 червня в Україні фіксують уже стабільно високий показник нових випадків інфікування коронавірусом за добу.

Нині на території країни виявлено 37 241 особу з діагнозом Covid-19, з яких 681 випадок встановлений за останню добу.

Від ускладнень померли 1 012 людей, за добу – 10.

Одужали від коронавірусу 16 642 пацієнти, 133 – за добу.

Серед хворих – 58% жінок і 42% чоловіків.

Найбільшу кількість хворих за добу зафіксували у Львівській (200), Рівненській (91) та Волинській областях (70).

За час пандемії у столиці зафіксували 4 368 випадків коронавірусу, за останню добу – 43 нових хворих.

Померли від вірусу 98 пацієнтів, 1 391 особа одужала.

Найбільше випадків коронавірусу за останню добу виявили у Шевченківському, Дніпровському і Деснянському районах міста – по сім випадків.

З 22 червня регіони самостійно ухвалюватимуть рішення про посилення карантину у своїх областях.

Кабмін написав нову методику, яка передбачає посилення карантину.

завантаженість ліжок в закладах охорони здоров’я понад 50%;

середня кількість ПЛР-досліджень та ІФА-тестів менше, ніж 24 на 100 тис. населення протягом тижня;

коефіцієнт виявлення випадків коронавірусу більше 11%;

показник динаміки зростання випадків Covid-19 більше 10%.

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З 22 червня в Одесі посилили карантин і заборонили роботу закладів оздоровлення та відпочинку дітей, а також проведення масових заходів за участю більш ніж одна особа на 5 м².

Крім того, орендарям пляжів рекомендують забезпечити півтораметрову відстань між шезлонгами, а ресторани повинні забезпечити таку ж відстань між столиками та розміщувати за ними не більше чотирьох людей.

Подорожі під час карантину

В Україні з’явилася інтерактивна карта для планування подорожей за кордон в умовах пандемії коронавірусу. Її презентував міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Саме за допомогою такого сервісу українці зможуть оперативно дізнаватися, у які країни вони можуть в’їхати, а куди планувати поїздку не варто. Адже правила в’їзду та транзиту постійно оновлюються.

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