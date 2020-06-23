Наступ на свободу слова: як українці оцінюють ситуацію

В Україні відбувається наступ на свободу слова, у цьому переконані 40% українців. Водночас не бачить жодного тиску 41% респондентів.

Ще 19% опитаних було важко відповісти. Такі результати соціологічного дослідження презентував центр Соціальний моніторинг.

Найбільше згодні з тим, що все ж наступ є, жителі західних (45,9%) і південних регіонів (42,8%). Не відчувають тиску у центральних (45%) та східних областях (43,5%).

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Крім того, постійно цікавляться політичними подіями в Україні 17,3% опитаних. Ще 34,7% стежать тільки за головними політичними новинами, другорядні залишаються поза увагою.

Але хвилює українців не тільки свобода слова. Найбільшою проблемою 95% опитаних називають низький рівень життя.

Другою болючою проблемою залишається безробіття. А от війна на Донбасі та повернення Криму перемістились на третє місце – вони хвилюють 28% опитаних.

Соціологічне дослідження проводилося протягом 10-19 червня 2020 року методом особистого інтерв’ю за місцем проживання респондента.

Всього опитали 3 037 осіб у всіх регіонах України, крім окупованих територій Луганської і Донецької областей та Криму. Статистична похибка вибірки становить 1,1-1,9%.