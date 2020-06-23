Наразі в Україні діє адаптивний карантин, через що студенти та школярі дистанційно закінчують навчальний рік.

Кабінет міністрів України ще не ухвалив рішення, чи підуть діти 1 вересня 2020 року до школи.

Про це повідомила виконувач обов’язків міністра освіти та науки Любомира Мандзій.

– Всередині Кабміну немає такого рішення. Поки що адаптивний карантин продовжено до 31 липня. Як буде розвиватись епідемічна ситуація, важко судити. Безперечно, я за те, щоб діти повернулись до школи, – зазначила Мандзій.

Однак із ЗНО проблему вже вирішили – вступники складатимуть тестування з дотриманням усіх епідемічних вимог.

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Станом на 23 червня 14 областей України не відповідають протиепідемічним вимогам для пом’якшення карантину.

До цього списку увійшли Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Тернопільська та Чернівецька області.

Ці області не можуть перейти до наступного етапу адаптивного карантину.

Коронавірус в Україні

Станом на 23 червня в Україні зафіксували 38 074 випадки коронавірусу. За минулу добу захворіли ще 833 людини.

Загалом від ускладнень внаслідок захворювання померли 1 035 людей, за добу – 23. Повністю одужали 16 956 пацієнтів, 314 – за добу.

Спалах Covid-19 у Львові

23 червня на Львівщині зафіксували рекодний приріст хворих за добу – 240 людей. Це найбільший показник захворюваності в регіоні від початку пандемії.

Загальна кількість хворих в області сягнула 4 420. Одужали від коронавірусу 696 пацієнтів. Не змогли побороти недугу 117 хворих.

Ситуація у Києві

У столиці ситуація стабілізувалася після рекодного прирості інфікованих. Станом на 23 червня у Києві виявили 61 новий випадок коронавірусу, загалом у місті 4 429 хворих.

Померло троє пацієнтів, подолали інфекцію 1 415 киян, повідомив міський голова Віталій Кличко.

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