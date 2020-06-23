Держпроект меморіального комплексу Бабин Яр введуть у дію в 2021

Державний проект меморіального комплексу Бабин Яр введуть у дію в 2021 році.

Такий прогноз висловив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в ефірі Свободи слова на ICTV.

– Ви знаєте про існування державного проекту Бабин Яр, який нині завершується, і в наступному році під час річниці Бабиного Яру буде введений у дію, – сказав він.

Зі свого боку кінорежисер і художній керівник меморіального центру Бабин Яр Ілля Хржановський заявив, що концепт музею поки що не готовий.

– Це буде найбільший і останній меморіальний центр Холокосту, який будується в світі, – додав Хржановський.

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Новий фільм про Бабин Яр

У партнерстві з українським кінорежисером Сергієм Лозницею фонд Меморіальний центр Голокосту Бабин Яр запускає проект Бабин Яр: Контекст, фіналом якого стане випуск документального повнометражного фільму про Бабин Яр.

Проект ґрунтується на роботі з унікальними документальними архівними відео з державних і приватних архівів України, Росії та Німеччини.