Курс долара станом на 23 червня здешевшав на 6 копійок. Згідно з оновленим курсом валют Національного банку України, курс іноземної валюти встановлено на рівні 26,66 грн/$1.

Курс євро впав ще більше – на 10 копійок – до 29,89 грн/1€.

Російський рубль трохи здешевшав і становить 0,383 грн.

Курс валют на 22 червня:

$1 – 26,66 грн;

€1 – 29,89 грн;

1 польський злотий – 6,7164 грн;

10 російських рублів – 3,837 грн.

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Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10.30 22 червня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 26,72 грн/1$, курс у покупці до 26,69 грн/1$.

Падіння продемонструвало і євро, яке у продажу здешевшало на 5 копійок до 29,95 грн/1€.