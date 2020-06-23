Кабінет міністрів України ще не ухвалив рішення, чи підуть діти 1 вересня 2020 року до школи.

Про це повідомила виконувач обов’язків міністра освіти та науки Любомира Мандзій.

– Всередині Кабміну немає такого рішення. Поки що адаптивний карантин продовжено до 31 липня. Як буде розвиватись епідемічна ситуація, важко судити. Безперечно, я за те, щоб діти повернулись до школи, – зазначила Мандзій.

Також вона додала, що наразі відомство готується до проведення ЗНО та вступної кампанії. І їхнім основним завданням є збереження здоров’я учасників освітнього процесу.

Читайте: В Україні зареєстрували петицію про заборону дистанційного навчання

Окрім того, Любомира Мандзій повідомила, що до кінця червня будуть готові відповідні протоколи щодо заходів безпеки у закладах освіти та повернення учнів до шкіл з 1 вересня, які розробляються спільно з МОЗ.

Водночас вона впевнена, що новий навчальний рік 2020-2021 для школярів розпочнеться з 1 вересня, а для студентів першого курсу – з 17 вересня.

ЗНО в Україні

Верховна Рада України ухвалила рішення, що ЗНО у 2020 році складатимуть добровільно, лише ті, хто хоче отримати вищу освіту.

Також парламент звільнив випускників шкіл від проходження державної підсумкової атестації.

Рішення ухвалили через пандемію коронавірусу, яка не дозволяє очно скласти ЗНО всім випускникам українських шкіл, тому цей законопроект зменшує кількість потенційних учасників тестування.

Учням виставлятимуть ті оцінки в атестати, які вони отримали упродовж навчального року. Для цього потрібно написати відповідну заяву. Останній день подання – 25 червня.