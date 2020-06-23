23 червня 2020 року у Києві виявили 4 429 випадків коронавірусу.
За останню добу – 61 людина захворіла на Covid-19.
Хто захворів:
- 29 жінок віком від 22 до 79 років;
- 28 чоловіків віком від 24 до 88 років;
- 2 дівчинки віком 2 та 10 років і 2 хлопчики, яким 2 та 15 років.
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Найбільше нових випадків захворювання виявили у Деснянському районі – 13. В Оболонському, Печерському та Дніпровському – по вісім випадків.
Ситуація з коронавірусом у районах Києва:
- Печерський район – 524 хворих;
- Шевченківський район – 350 хворих;
- Солом’янський район – 416 хворих;
- Дніпровський район – 454 хворих;
- Святошинський район – 380 хворих;
- Деснянський район – 522 хворих;
- Подільський район – 313 хворих;
- Голосіївський район – 337 хворих;
- Оболонський район – 383 хворих;
- Дарницький район – 750 хворих.
Як у Києві відбувалося послаблення карантину.
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не чіпати руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.
Коронавірус в Україні
23 червня 2020 року в Україні коронавірус діагностували у 38 074 людини, за минулу добу – 833 нових випадки.
За період пандемії від вірусу померли 1 035 людей, за останню добу – 23. Одужали від хвороби 16 956 пацієнти, 314 – за минулу добу.
Загалом хворіють 58% жінок і 42% чоловіків.