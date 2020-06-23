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Факти / Україна / Суспільство

Коронавірус у Києві: статистика поширення за районами (Оновлюється)

23 червня 2020 року у Києві виявили 4 429 випадків коронавірусу.

За останню добу – 61 людина захворіла на Covid-19.

Хто захворів:

  • 29 жінок віком від 22 до 79 років;
  • 28 чоловіків віком від 24 до 88 років;
  • 2 дівчинки віком 2 та 10 років і 2 хлопчики, яким 2 та 15 років.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Найбільше нових випадків захворювання виявили у Деснянському районі – 13. В Оболонському, Печерському та Дніпровському – по вісім випадків.

Ситуація з коронавірусом у районах Києва: 

  • Печерський район – 524 хворих;
  • Шевченківський район – 350 хворих;
  • Солом’янський район – 416 хворих;
  • Дніпровський район – 454 хворих;
  • Святошинський район – 380 хворих;
  • Деснянський район – 522 хворих;
  • Подільський район – 313 хворих;
  • Голосіївський район – 337 хворих;
  • Оболонський район – 383 хворих;
  • Дарницький район – 750 хворих.

коронавірус київ по районах 23.06

Як у Києві відбувалося послаблення карантину.

Що запрацює з 23 травня у Києві

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

Симптоми коронавірусу і куди дзвонити

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

  • регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
  • дотримуватися дистанції в людних місцях;
  • не чіпати руками обличчя;
  • дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
  • обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Коронавірус в Україні

23 червня 2020 року в Україні коронавірус діагностували у 38 074 людини, за минулу добу – 833 нових випадки.

За період пандемії від вірусу померли 1 035 людей, за останню добу – 23. Одужали від хвороби 16 956 пацієнти, 314 – за минулу добу.

Загалом хворіють 58% жінок і 42% чоловіків.

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