Станом на 23 червня у Києві виявили 61 нових випадки коронавірусу, усього у місті 4 429 хворих.
Померло троє пацієнтів, подолали інфекцію 1 415 киян, повідомив міський голова Віталій Кличко.
Читайте: Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини
До лікарень столиці госпіталізували 17 хворих, решта – перебувають на самоізоляції.
За останню добу захворіли:
- 29 жінок віком від 22 до 79 років;
- 28 чоловіків віком від 24 до 88 років;
- 2 дівчинки віком 2 та 10 років;
- 2 хлопчики, яким 2 та 15 років.
Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 13. В Оболонському, Печерському та Дніпровському районах – по вісім випадків.
Коронавірус в Україні
23 червня в Україні зафіксували 38 074 випадки коронавірусу. За минулу добу захворіли ще 833 людини.
Загалом від ускладнень внаслідок захворювання померли 1 035 людей, за добу – 23. Повністю вилікувалися від коронавірусу 16 956 пацієнтів, 314 – за добу.