Станом на 23 червня у Києві виявили 61 нових випадки коронавірусу, усього у місті 4 429 хворих.

Померло троє пацієнтів, подолали інфекцію 1 415 киян, повідомив міський голова Віталій Кличко.

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До лікарень столиці госпіталізували 17 хворих, решта – перебувають на самоізоляції.

За останню добу захворіли:

29 жінок віком від 22 до 79 років;

28 чоловіків віком від 24 до 88 років;

2 дівчинки віком 2 та 10 років;

2 хлопчики, яким 2 та 15 років.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 13. В Оболонському, Печерському та Дніпровському районах – по вісім випадків.

Коронавірус в Україні

23 червня в Україні зафіксували 38 074 випадки коронавірусу. За минулу добу захворіли ще 833 людини.

Загалом від ускладнень внаслідок захворювання померли 1 035 людей, за добу – 23. Повністю вилікувалися від коронавірусу 16 956 пацієнтів, 314 – за добу.