За минулу добу на коронавірус у Львівській області захворіли 240 людей. Це найбільший показник захворюваності в регіоні від початку пандемії.

Загальна кількість хворих в області сягнула 4 420. Одужали від коронавірусу 696 пацієнтів. Не змогли побороти недугу 117 хворих.

Загалом за минулу добу лабораторні центри у Львівській області провели 1 146 ПЛР-тестів.

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Критична ситуація з добовим приростом хворих на Львівщині спостерігається вже кілька днів. Зокрема, 22 червня у Львівській області на Covid-19 захворіли 200 людей.

Тому регіон продовжує входити до трійки областей із найбільшою кількістю хворих.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок 23 червня в Україні зафіксували 38 074 випадки коронавірусу. За минулу добу захворіли ще 833 людини.

Загалом від ускладнень внаслідок захворювання померли 1 035 людей, за добу – 23. Повністю вилікувалися від коронавірусу 16 956 пацієнтів, 314 – за добу.