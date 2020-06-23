ПДВ для аграріїв хочуть знизити до 14% – законопроект

Група народних депутатів зареєструвала законопроект №3656 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставки податку на додану вартість з операцій з постачання окремих видів сільськогосподарської продукції.

Згідно з документом, пропонується знизити ставку ПДВ з 20% до 14% для аграрного сектору. Автори законопроекту заспокоюють, що відповідне зниження не призведе до масштабних втрат у бюджеті.

Це пояснюють тим, що прибутковість вирощування таких культур і торгівлі та сальдо доходів бюджету залишаться без змін.

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Водночас переробні підприємства зможуть заощадити 6% витрат при закупівлі продукції за рахунок менших податкових зобов’язань виробника. Крім того, зникнуть стимули для оптимізації податкових зобов’язань.

Тому цей законопроект сприятиме детінізації аграрного виробництва.

Внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставки податку на додану вартість з операцій з постачання… by Віта Гірко on Scribd

Крім того, аграріям цьогоріч досить нелегко. Адже аномальна погода зіпсувала врожай в Україні, тому вони вимушені пересівати поля.

Особливо постраждали центральні, західні та частково північні регіони. Там фактично вимерзла кукурудза, а перед тим пилові бурі пошкодили соняшник, зокрема на Кіровоградщині. У цих же регіонах варто очікувати недобору пшениці.