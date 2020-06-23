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Факти / Україна / Суспільство

Перший випадок Covid-19 зафіксували на ЧАЕС

Перший випадок коронавірусу виявили на Чорнобильській атомній електростанції.

Про це повідомила прес-служба підприємства на сторінці Facebook.

– У вівторок, 23 червня, серед персоналу ДСП ЧАЕС виявлено працівника з підтвердженим випадком Covid-19. Працівника направлено на самоізоляцію, він перебуває під наглядом лікаря, – йдеться у заяві.

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Працівник електростанції був у відпустці: востаннє на своєму робочому місці він був ще 9 червня.

Зазначається, що коло контактних осіб вже встановлено – це лише одна людина, яку також направили на самоізоляцію.

ЧАЕС – від будівництва до аварії

22 червня Український інститут національної пам’яті разом із Державним архівом СБУ презентували продовження книги Чорнобильське досьє КДБ.

Завантажити першу книгу можна тут, а другу – тут.

У другій частині видання представлено 229 документів, більшість з яких опубліковані вперше. Архівні справи свідчать, що аварії на ЧАЕС траплялися і до квітня 1986 року, однак вони були приховані.

Фото: Dreamstime

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