Перший випадок коронавірусу виявили на Чорнобильській атомній електростанції.

Про це повідомила прес-служба підприємства на сторінці Facebook.

– У вівторок, 23 червня, серед персоналу ДСП ЧАЕС виявлено працівника з підтвердженим випадком Covid-19. Працівника направлено на самоізоляцію, він перебуває під наглядом лікаря, – йдеться у заяві.

Читайте: Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Працівник електростанції був у відпустці: востаннє на своєму робочому місці він був ще 9 червня.

Зазначається, що коло контактних осіб вже встановлено – це лише одна людина, яку також направили на самоізоляцію.

ЧАЕС – від будівництва до аварії

22 червня Український інститут національної пам’яті разом із Державним архівом СБУ презентували продовження книги Чорнобильське досьє КДБ.

Завантажити першу книгу можна тут, а другу – тут.

У другій частині видання представлено 229 документів, більшість з яких опубліковані вперше. Архівні справи свідчать, що аварії на ЧАЕС траплялися і до квітня 1986 року, однак вони були приховані.