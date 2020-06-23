У Києві закладам громадського харчування дозволили приймати гостей всередині приміщень.
Про це йдеться в розпорядженні КМДА від 22 червня.
Однак закладам досі заборонено:
- відкривати дитячі кімнати;
- проводити банкети (лише до десяти осіб);
- готувати їжу на відкритих кухнях;
- відкривати буфети самообслуговування.
Відвідувачі можуть увійти до закладу лише у супроводі персоналу.
Людей з підвищеною температурою або ознаками ГРВІ не пускатимуть до закладу.
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Всі працівники мають обслуговувати гостей в масках й рукавичках. Гості повинні бути в масці, коли заходять в заклад або пересуваються ним.
Окрім того заклади повинні встановити рідке мило, паперові рушники та антисептики.
Коронавірус у Києві
Станом на ранок 23 червня коронавірус у Києві виявили у 4 429 людей, за добу захворіла ще 61 людина.
Добовий приріст хворих почав знижуватися після того, як кілька днів фіксували майже по 100 нових хворих.