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Факти / Україна

У Києві ресторанам та кафе дозволили приймати гостей в залах

У Києві закладам громадського харчування дозволили приймати гостей всередині приміщень.

Про це йдеться в розпорядженні КМДА від 22 червня.

Однак закладам досі заборонено:

  • відкривати дитячі кімнати;
  • проводити банкети (лише до десяти осіб);
  • готувати їжу на відкритих кухнях;
  • відкривати буфети самообслуговування.

Відвідувачі можуть увійти до закладу лише у супроводі персоналу.

Людей з підвищеною температурою або ознаками ГРВІ не пускатимуть до закладу.

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Всі працівники мають обслуговувати гостей в масках й рукавичках. Гості повинні бути в масці, коли заходять в заклад або пересуваються ним.

Окрім того заклади повинні встановити рідке мило, паперові рушники та антисептики.

Коронавірус у Києві

Станом на ранок 23 червня коронавірус у Києві виявили у 4 429 людей, за добу захворіла ще 61 людина.

Добовий приріст хворих почав знижуватися після того, як кілька днів фіксували майже по 100 нових хворих.

Джерело: КМДА

Фото: Dreamstime

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