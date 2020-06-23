У Києві закладам громадського харчування дозволили приймати гостей всередині приміщень.

Про це йдеться в розпорядженні КМДА від 22 червня.

Однак закладам досі заборонено:

відкривати дитячі кімнати;

проводити банкети (лише до десяти осіб);

готувати їжу на відкритих кухнях;

відкривати буфети самообслуговування.

Відвідувачі можуть увійти до закладу лише у супроводі персоналу.

Людей з підвищеною температурою або ознаками ГРВІ не пускатимуть до закладу.

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Всі працівники мають обслуговувати гостей в масках й рукавичках. Гості повинні бути в масці, коли заходять в заклад або пересуваються ним.

Окрім того заклади повинні встановити рідке мило, паперові рушники та антисептики.

Коронавірус у Києві

Станом на ранок 23 червня коронавірус у Києві виявили у 4 429 людей, за добу захворіла ще 61 людина.

Добовий приріст хворих почав знижуватися після того, як кілька днів фіксували майже по 100 нових хворих.