На валютному ринку без потрясінь, бензин і взагалі подешевшав, тоді як ціни у магазинах неначе на спортивних змаганнях: дожени мене, якщо зможеш. Причому, до карантину, коли всі і все працювало, були значно нижчі.

Борщ нині коштує забагато, потребуючи просто вагон інгредієнтів. І перше, без чого його не можна зварити – буряк, який зараз коштує 13 грн. Картопля – 18 грн, морква – 20 грн. Перець коштує 48 грн, і це попри те, що зараз сезон.

Але що там перець, коли яблука по 54 грн. Або та ж полуниця, яка і взагалі встановила цього року антирекорд. Її сезон вже закінчується, а ціна стоїть як укопана – за 100 грн.

Представники торговельних мереж кивають на постачальників, які підвищили закупівельні ціни. Ті в свою чергу на фермерів. А фермери на карантин, через який чимало продукції довелося викинути на смітник.

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М’ясо на ринку краще, ніж в супермаркеті, і дешевше. І, як з’ясувалося, навіть торгуватись не треба. Через відсутність покупців люди подекуди продають його нижче собівартості – близько 100 грн. Загалом, каструля борщу обійдеться близько 170 грн.

Домашнім сиром і взагалі торгують по 80 грн за кілограм. Втім, за дешевим м’ясом, молоком та овочами з фруктами все частіше люди йдуть на сільськогосподарські ярмарки. Раніше там затоваритись можна було найдешевше. Але тепер, попри те, що на вулиці літо, ціни на сезонну продукцію зовсім не літні.

Фахівці кивають на примхи погоди. Через травневі заморозки ранні овочі просто не встигали дозрівати. Але заспокоюють, що невдовзі ситуація значно покращиться. Хоча вже й зараз деякі овочі продають за літніми цінами. Подекуди аналітики фіксували кабачок по 1-2 грн за кілограм, м’яту можна знайти за 10 грн.

Не буде цього року проблем і з картоплею. Її хоч і приморозило навесні, але після торішньої кризи бульби аграрії насадили багато. Молоду знайти можна по 20 грн за кілограм.

А от чому здорожчала гречка – незрозуміло. Коли карантин починався і люди практично змітали з полиць усі крупи, тоді хоч подорожчанню було пояснення. А що ж, власне, зараз? Можливо, через наближення місцевих виборів? На ярмарку її продають по 42 грн за кілограм. І нинішня ціна, за словами експертів, ще не межа.

З 18 травня уряд знову контролює ціни на окремі продукти харчування, засоби індивідуального захисту та ліки. Це рішення ухвалили, аби захистити населення від стрімкого здорожчання найнеобхідніших товарів. Але експерти сумніваються в ефективності таких заходів, а торговельні мережі сподіваються, що це скоро закінчиться.