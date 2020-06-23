23 червня віряни вшановують пам’ять мученика Тимофія, відомого також як єпископ Пруський.
У слов’ян сьогодні також святкували Агафію Купальницю, відкриваючи цього дня купальний сезон.
Також можна сказати, що 23 червня в народі був “днем лазні”, бо люди масово ходили паритися та заготовляли віники на весь рік.
Іменини 23 червня відзначають: Олександр, Олексій, Антоніна, Василь, Іван, Микола, Никін, Павло, Тимофій, Феофан.
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Народні прикмети
- Білі хмари, які йдуть перед синіми, віщують град.
- Негоду чекали, якщо у погожий день не було видно мурах.
- Також негоду прогнозували за краплями липкого соку на листях верби.
- Змінитися погода також мала, якщо не було видно павуків.
- Домашні птахи себе общипують – до дощу.
- Курка махає хвостом – до опадів.
- Ворони втягнули голови і скуйовдили пір’я – до негоди.
Наближається День Конституції
Свято ухвалення Основного закону в Україні відзначають 28 червня. Через те, що свято випадає у 2020 році на неділю, громадяни відпочиватимуть на прийдешні вихідні три дні.
28 червня 1996 році Верховна Рада України ухвалила Конституцію України, яка скасовувала збір законів УРСР 1987 року.