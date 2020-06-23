23 червня Київ став у заторах. Складний рух автомобілів фіксувався на центральних магістралях столиці.

Про це свідчить інформація на Google-мапах.

Станом на 15.00 затори скували центр міста – бульвар Тараса Шевченка, вулицю Басейну, Хрещатик, Саксаганського, усі вони були позначені червоним і бордовим кольорами.

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Також автомобілі стояли на Набережному шосе, бульварі Дружби народів і вулиці Миколи Грінченка.

Частково на ситуацію на дорогах столиці вплинули ДТП, які сталися цього дня у Києві.

Так, на вулиці Заболотного автомобіль вилетів боком на зустрічну смугу. Транспортний засіб перекрив рух, через що сформувався затор.

Також у Києві на Дорогожичах позашляховик зіткнувся з бусом, це ускладнило рух на ділянці.

В Україні посилюють покарання за порушення ПДР. Раніше підвищили штрафи за перевищення швидкості автомобілістами і керування транспортним засобом у нетверезому стані.

Крім того, для боротьби з порушниками ПДР встановили камери відеофіксації.

А у червні Верховна Рада України ухвалила закон про посилення покарання для пішоходів і підвищила штрафи за порушення ПДР.

Джерело: Google-maps, dtp.kiev.ua