Станом на 24 червня в Україні зафіксували 39 014 випадків коронавірусу. За минулу добу захворіли ще 940 осіб.
В цілому від ускладнень в результаті захворювання померла 1 051 людина, за добу – 16. Повністю вилікувалися від коронавірусу 17 409 пацієнтів, 453 – за добу.
Серед хворих – 58% жінок і 42% чоловіків.
Підтверджені випадки за віком:
- 0-17 років – 7%;
- 18-29 років – 11%;
- 30-49 років – 35%;
- 50-69 років – 37%;
- 70 + років – 9%.
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Міста, в яких найбільше дотримуються самоізоляції:
- Івано-Франківськ – 20,57%
- Київ – 16,53%
- Львів – 23,43%
- Ужгород – 18,43%
- Чернівці – 16,9%.
В Україні щодня фіксується не менше 800 нових хворих-19.
Кількість випадків коронавірусу в Україні 23 червня зросла до 38 074 осіб. Добовий приріст склав 833 нових пацієнта.