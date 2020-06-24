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Факти / Україна

940 за добу: в Україні зафіксовано новий антирекорд коронавірусу

Станом на 24 червня в Україні зафіксували 39 014 випадків коронавірусу. За минулу добу захворіли ще 940 осіб.

В цілому від ускладнень в результаті захворювання померла 1 051 людина, за добу – 16. Повністю вилікувалися від коронавірусу 17 409 пацієнтів, 453 – за добу.

Серед хворих – 58% жінок і 42% чоловіків.

Підтверджені випадки за віком:

  • 0-17 років – 7%;
  • 18-29 років – 11%;
  • 30-49 років – 35%;
  • 50-69 років – 37%;
  • 70 + років – 9%.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Міста, в яких найбільше дотримуються самоізоляції:

  • Івано-Франківськ – 20,57%
  • Київ – 16,53%
  • Львів – 23,43%
  • Ужгород – 18,43%
  • Чернівці – 16,9%.

В Україні щодня фіксується не менше 800 нових хворих-19.

Кількість випадків коронавірусу в Україні 23 червня зросла до 38 074 осіб. Добовий приріст склав 833 нових пацієнта.

Фото: Dreamstime

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