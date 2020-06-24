Станом на 24 червня в Україні зафіксували 39 014 випадків коронавірусу. За минулу добу захворіли ще 940 осіб.

В цілому від ускладнень в результаті захворювання померла 1 051 людина, за добу – 16. Повністю вилікувалися від коронавірусу 17 409 пацієнтів, 453 – за добу.

Серед хворих – 58% жінок і 42% чоловіків.

Підтверджені випадки за віком:

0-17 років – 7%;

18-29 років – 11%;

30-49 років – 35%;

50-69 років – 37%;

70 + років – 9%.

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Міста, в яких найбільше дотримуються самоізоляції:

Івано-Франківськ – 20,57%

Київ – 16,53%

Львів – 23,43%

Ужгород – 18,43%

Чернівці – 16,9%.

В Україні щодня фіксується не менше 800 нових хворих-19.

Кількість випадків коронавірусу в Україні 23 червня зросла до 38 074 осіб. Добовий приріст склав 833 нових пацієнта.