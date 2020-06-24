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Факти / Україна

Черговий антирекорд: у Києві виявили 99 нових випадків коронавірусу

Станом на 24 червня у Києві виявили 99 нових випадків коронавірусу, загалом у місті 4 528 інфікованих.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

Захворіли:

  • 60 жінок віком від 22 до 70 років;
  • 31 чоловік віком від 19 до 74 років;
  • три дівчинки від 1 до 14 років і п’ять хлопчиків від одного до 11 років.

Серед інфікованих п’ятеро медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 14 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за добу 25 людей. Загалом коронавірус подолали 1 440 мешканців Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 21.

У столичних лікарнях сьогодні перебувають 232 пацієнти з діагнозом коронавірус, зокрема – дев’ять дітей. Та 33 людини з підозрою на Covid-19.

51 хворий – у важкому стані. Один – підключений до апарату штучної вентиляції легень.

ЧитайтеКоронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Черговий антирекорд: у Києві виявили 99 нових випадків коронавірусу

Коронавірус в Україні

В Україні станом на 24 червня за добу Covid-19 інфіковано 940 людей, загалом інфікувалися 39 014 українців.

Від ускладнень  хвороби померли  1 051 особа, за останню добу – 16.

Нині хворіє 2 872 дітей і 6 243 медиків.

На апаратах ШВЛ перебуває 367 осіб.

 

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