Київ увійшов до числа тих регіонів, які мають широке розповсюдження коронавірусу.

Станом на 24 червня показник захворюваності на Covid-19 склав 11,55%, що перевищило допустимий – 10%.

За даними МОЗ, великий відсоток людей із коронавірусом зафіксували у 13 областях: у Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській, Тернопільській, Чернівецькій, Дніпропетровській, Миколаївській, Одеській, Київській, Донецькій, Луганській областях та у Києві.

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Також п’ять областей, зокрема Волинська, Закарпатська, Львівська, Рівненська та Чернівецька мають високий рівень позитивних тестів – 11%.

У Закарпатській, Івано-Франківській, Рівненській, Тернопільській, Чернівецькій, Миколаївській та Київській областях та у Києві показник динаміки росте та перевищує допустимі 10%.

У лікарнях Закарпатської та Чернівецької областей завантаженість перевищує 50%.

Окрім цього, в Україні Дніпропетровська, Донецька, Луганська, Миколаївська та Одеська області порушують показники тестування, а саме до 24 тестів на 100 тис. населення.

Кандидат медичних наук, лікар-епідеміолог Олег Рубан зазначив, що з 9 травня у Києві спостерігається стійка тенденція до стабільних показників госпіталізації, важких випадків перебігу захворювання та завантаженості у лікарнях, які заповнені на 37-40%.

Тому за таких обставин послаблення карантину у столиці можливе, але за умов дотримання протиепідемічних заходів безпеки.

– Перша група ризику – це дитячі дошкільні заклади, навчальні заклади, гуртожитки. У ресторанах може бути найнижчий показник захворюваності та найнижчий ризик. Тому у місті Києві відкриті майже всі заклади, окрім дитячих таборів та зон відпочинку, – зазначив Рубан.

Станом на 24 червня у Києві дозволили відкриватись кафе та ресторанам у приміщеннях. Також розпочнуть працювати готелі та басейни.

Але повинні бути дотримані відповідні протиепідемічні заходи безпеки, зокрема заклади харчування повинні забезпечити маркування для дотримання дистанції у чергах, дотримання відстані між столами не менше 1,5 м, розміщення не більше чотирьох клієнтів за одним столом.

Заборонено проводити бенкети, відкривати дитячі кімнати, готувати їжу на відкритих кухнях та працювати буфетам самообслуговування.