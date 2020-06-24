Карантин в Україні - головні новини 24 червня 2020

Кількість хворих на коронавірус в Україні продовжує триматися на високому рівні. Станом на 24 червня зафіксували 39 014 випадків Covid-19.

За минулу добу захворіли ще 940 осіб. Це новий антирекорд для України. Загалом від ускладнень померла 1 051 людина, повністю вилікувалися від коронавірусу 17 409 пацієнтів.

Найбільшу кількість хворих за добу зафіксували у Львівській (203) та Рівненській (126) областях.

Враховуючи таку ситуацію, в Україні збираються розгорнути другу хвилю лікарень для хворих на коронавірус. Про це сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Коронавірус в Києві

У столиці також склалася невтішна ситуація. За добу виявили 99 нових випадків коронавірусу, загалом у місті 4 528 інфікованих.

Одужали за добу 25 людей. Загалом коронавірус подолали 1 440 мешканців Києва.

Попри складну ситуацію, у Києві відкрили кінотеатри, ресторани, басейни, готелі, а також дозволили проведення культурно-мистецьких масових заходів. Однак потрібно дотримуватися низки протиепідемічних вимог у своїй роботі.

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ЗНО в умовах карантину

МОЗ розробив детальний план, за яким відбуватиметься процедура складання зовнішнього незалежного оцінювання.

Зокрема, для кожного учня буде призначено час, коли він має прийти до школи. Перед входом в будівлю всім вимірюватимуть температуру і видаватимуть захисні маски. У школі розставлять антисептики для рук.

Відновлення внутрішніх авіарейсів Україною та залізничного сполучення до Львова

Авіакомпанія SkyUp Airlines з 26 червня відновлює рейси до Львова і Одеси. Ціни на квитки стартують від 500 грн.

З 29 червня полетіти можна буде з Києва до Харкова і Запоріжжя, а з 30 червня відкриють авіасполучення між Києвом і Львовом.

Попри складну ситуацію з кількістю хворих, Укрзалізниця з 26 червня запускає потяги до Львова. Компанія відновить рейси:

№743/744 Дарниця, Київ — Львів (Інтерсіті+)

№715/716 Київ — Львів (Інтерсіті+)

№91/92 Київ — Львів

№12/11 Львів — Одеса.

Детальніше про карантин в Україні і ситуацію з коронавірусом ви може дізнатися у текстовому онлайні на Фактах ICTV.