Коронавірусу немає: коли Зеленський вийде із самоізоляції

Тести на коронавірус президента України Володимира Зеленського негативні.

У п’ятницю, 26 червня, він збирається вийти із самоізоляції.

12 червня дружина президента Олена Зеленська повідомила, що захворіла на Covid-19. Президент перейшов на особливий режим роботи.

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Лідер держави мінімізував особисті контакти з іншими людьми. Щодня проходив тестування на коронавірус.

Олена Зеленська захворіла на коронавірус

Олені Зеленській встановили діагноз – позагоспітальна двобічна полісегментарна пневмонія. Вона здала ПЛР-тест на коронавірус, який виявився позитивним.

Дружина президента проходить антибактеріальну терапію у лікарні Києва.

Нині стан її здоров’я стабільний та відповідає перебігу пневмонії середнього ступеня тяжкості.