Куди полетіти на море у 2020 році – ціни та список рейсів з України

Куди полетіти на море у 2020 році – стало актуальним запитанням. Через поширення коронавірусу у світі довгий час авіасполучення між країнами було закрите.

Проте з 5 червня в Україні відновили внутрішні пасажирські авіаперевезення, а з 15 червня – міжнародне авіасполучення.

Наразі авіакомпанії починають відновлювати рейси до різних країн світу.

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Якщо ви плануєте полетіти на море у 2020 році, то авіакомпанії пропонують такі маршрути у межах України:

Київ – Одеса – від 500 грн (SkyUp), щосереди, четверга та п’ятниці;

Харків – Одеса – від 500 грн (SkyUp), щопонеділка, середи, четверга та суботи;

Львів – Одеса – від 500 грн (SkyUp), щовівторка, п’ятниці на неділі;

Київ – Одеса – від 2 тис. грн. (МАУ).

Полетіти на море у 2020 році також можна в Іспанію, Болгарію, Грузію, Грецію, Кіпр, Італію та Португалію. Авіакомпанія SkyUp пропонує рейси майже кожного дня впродовж усього літа:

Іспанія:

Київ – Аліканте – від 2,2 тис. грн;

Київ – Тенеріфе – від 5,6 тис. грн.

Болгарія:

Харків – Бургас – від 1,7 тис. грн;

Київ – Бургас – від 1,1 тис. грн;

Київ – Варна – від 1,1 тис. грн;

Львів – Бургас – від 1,1 тис. грн;

Запоріжжя – Бургас – від 1,1 тис. грн.

Грузія:

Харків – Батумі – від 2,1 тис. грн;

Київ – Батумі – від 1,8 тис. грн;

Львів – Батумі – від 1,8 тис. грн;

Одеса – Батумі – від 1,8 тис. грн;

Запоріжжя – Батумі – від 1,8 тис. грн.

Греція:

Харків – Іракліон – від 3,6 тис. грн;

Київ – Корфу – від 1,9 тис. грн;

Київ – Іракліон – від 3,1 тис. грн;

Київ – Закінтос – від 1,9 тис. грн;

Львів – Іракліон – від 3,1 тис. грн;

Одеса – Іракліон – від 3,2 тис. грн;

Запоріжжя – Іракліон – від 3 тис. грн.

Кіпр:

Київ – Ларнака – від 2,3 тис. грн;

Харків – Ларнака – від 2,8 тис. грн;

Одеса – Ларнака – від 3,2 тис. грн;

Запоріжжя – Ларнака – від 1,7 тис. грн.

Італія:

Київ – Неаполь – від 2,3 тис. грн;

Київ – Ламеція Терме – від 2,3 тис. грн;

Харків – Ламеція Терме – від 3,4 тис. грн;

Львів – Неаполь – від 1,8 тис. грн;

Одеса – Ламеція Терме – від 3,2 тис. грн.

З Києва до Лісабону також можна долетіти від 2 тис. грн. на одну особу.

Компанія Ryanair пропонує українцям полетіти на море у Грецію (Київ – Афіни – від 900 грн), Кіпр (Київ – Пафос – від 1 тис. грн.) та у Іспанію (Київ – Валенсія – від 1,5 тис. грн.).

Відкриття кордонів

З 1 липня країни Європи відкриватимуть кордони для іноземних туристів, проте до переліку не потраплять ті держави, які мають високий рівень захворюваності на коронавірус.

Динаміку кількості хворих моніторитимуть за останні 14 днів, якщо їхнє число становитиме понад 20 осіб на 100 тис. населення, таких туристів не пускатимуть до країн ЄС.

У червні Україна не потрапила до списку, оскільки хворих на коронавірус стає більше. Також кордони країн ЄС залишаються ще закритими для США, Бразилії та Російської Федерації.