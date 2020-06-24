В Україні збираються розгорнути другу хвилю лікарень для хворих на коронавірус.

Про це сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

– Ми вже працюємо над розгортанням другої хвилі наших лікарень, які надаватимуть допомогу хворим на коронавірусну інфекцію. Тобто ми вже усвідомлюємо, що деяким областям з таким ставленням до наших рекомендацій знадобляться додаткові місця, – сказав він.

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Степанов закликав українців подумати про цифри коронавірусу в країні і дотримуватися рекомендацій МОЗ, щоб допомогти собі і медикам.

– Подумайте над тим, що колись може закінчитися і друга хвиля лікарень, і третя хвиля, і просто не буде можливості надавати медичну допомогу, – додав він.

Протягом останніх двох тижнів в Україні суттєво зросла кількість нових інфікувань. Щодня в країні фіксується не менше 800 нових пацієнтів.

24 червня в Україні встановлено новий антирекорд за кількістю нових хворих за добу – 940 осіб. Всього в країні вже понад 39 тис. випадків коронавірусу.

Фото: Минздрав