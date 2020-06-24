Негода в Західній Україні: ухвалено комплекс заходів з подолання наслідків стихії

Негода в Західній Україні паралізувала життя кількох регіонів, тому Державна комісія ТЕБ і НС під головуванням Дениса Шмигаля ухвалила комплекс заходів для подолання наслідків стихії:

постійний моніторинг гідрологічної обстановки на річках регіону;

організація всебічного життєзабезпечення постраждалого та евакуйованого населення;

нагляд за санітарно-епідеміологічною обстановкою, аби не допустити спалахів інфекційних захворювань через забруднення колодязів.

До 1 липня 2020 року має бути організоване обстеження зруйнованих та пошкоджених будівель та дорожньої інфраструктури для встановлення розмірів нанесених збитків та визначення обсягів коштів, необхідних для їх відновлення

За прогнозами Укргідрометцентру, паводкова ситуація в західному регіоні має стабілізуватися до кінця цього тижня. Наразі в усіх регіонах опади поступово припиняються, але ще можливе суттєве підвищення води в водоймах регіону, зокрема в річці Дністер.

Потерпіле населення має отримати фінансову допомогу від держави.

Міністерство внутрішніх справ зі свого боку має організувати охорону об’єктів критичної інфраструктури, будівель та майна населення, яке евакуйоване з небезпечних територій.

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Також очільник уряду доручив ДСНС спрямувати зусилля на збереження інфраструктури, зокрема мостів.

– Ми знаємо, що робити і маємо почерговий план. В першу чергу треба допомогти людям, дати їм зараз воду, харчі і дах над головою. Ми опануємо ситуацію і почнемо повністю відновлювати інфраструктуру і житло в постраждалих регіонах, – підсумував Денис Шмигаль.

Повінь у Західній Україні

Через проливні дощі в Прикарпатті затопило гірськолижний курорт Буковель. Крім того, негода в Україні забрала життя трьох людей і лише Івано-Франківська область зазнала 400 млн грн збитків.

23 червня президент України Володимир Зеленський доручив Кабміну допомогти постраждалим регіонам у подоланні наслідків негоди.