SkyUp Airlines відновлює рейси по Україні: список і ціни

Авіакомпанія SkyUp Airlines з 26 червня починає відновлювати рейси.
Ціни на квитки авіакомпанії SkyUp Airlines стартують від 500 грн. Вже 26 червня полетіти можна буде до Львова і Одеси.
Також з 29 червня поновлюються польоти з Києва до Харкова і Запоріжжя. Купити квитки можна і на рейси зі Львова до Києва і з Одеси до Києва.
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З 30 червня буде доступним авіасполучення між Києвом і Львовом.
З Києва рейси виконуватимуться до Львова, Одеси, Харкова та Запоріжжя.
Також щодня, крім суботи відбуватимуться перельоти з Києва до Львова. Із Запоріжжя до Києва рейси виконуватимуться щодня, крім неділі.
Залежно від напрямку виконуватимуться і міжрегіональні рейси: з Харкова до Львова, з Харкова до Одеси, зі Львова до Херсона, зі Львова до Одеси і назад.
Також про відновлення роботи в Міжнародному аеропорту Київ оголосив лоукост Wizz Air. Для забезпечення фізичного дистанціювання під час посадки і дотримання посилених санітарних заходів в салонах літаків авіакомпанія ввела нові правила.
Джерело: SkyUp Airlines