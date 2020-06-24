SkyUp Airlines відновлює рейси по Україні: список і ціни

Авіакомпанія SkyUp Airlines з 26 червня починає відновлювати рейси.

Ціни на квитки авіакомпанії SkyUp Airlines стартують від 500 грн. Вже 26 червня полетіти можна буде до Львова і Одеси.

Також з 29 червня поновлюються польоти з Києва до Харкова і Запоріжжя. Купити квитки можна і на рейси зі Львова до Києва і з Одеси до Києва.

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З 30 червня буде доступним авіасполучення між Києвом і Львовом.

З Києва рейси виконуватимуться до Львова, Одеси, Харкова та Запоріжжя.

Також щодня, крім суботи відбуватимуться перельоти з Києва до Львова. Із Запоріжжя до Києва рейси виконуватимуться щодня, крім неділі.

Залежно від напрямку виконуватимуться і міжрегіональні рейси: з Харкова до Львова, з Харкова до Одеси, зі Львова до Херсона, зі Львова до Одеси і назад.

Також про відновлення роботи в Міжнародному аеропорту Київ оголосив лоукост Wizz Air. Для забезпечення фізичного дистанціювання під час посадки і дотримання посилених санітарних заходів в салонах літаків авіакомпанія ввела нові правила.

Джерело: SkyUp Airlines