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Факти / Україна

У Львові послабили карантин: дозволили роботу ресторанів, кафе і спортклубів

З 24 червня у Львові послабили карантин. Міська комісія з надзвичайних ситуацій дозволила кафе і ресторанам приймати відвідувачів у приміщеннях.

Однак кількість людей всередині не повинна перевищувати 10 клієнтів.

Також відновлюють роботу спортивні та фітнес-клуби. Одночасно у залі зможуть перебувати до 10 відвідувачів.

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Крім того, власники всіх цих закладів повинні забезпечити системне ІФА-тестування для своїх працівників.

Мер міста Андрій Садовий пояснив, що такі послаблення є вимушеним кроком для збереження малого та середнього бізнесу.

Коронавірус у Львові:

Ситуація з кількістю хворих на коронавірус у Львівській області залишається складною. Станом на 24 червня за добу тут зафіксували 203 нових випадки Covid-19, загальна кількість випадків становить 4 423.

Однак, попри складну ситуацію, Укрзалізниця з 26 червня відновлює курсування поїздів до Львова. Компанія відновить чотири рейси, купити квитки можна з 24 червня.

Фото: Dreamstime

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