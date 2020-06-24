У Вінницькій області через значні опади рівень води Дністра може піднятися до небезпечних позначок.

В Ямпільській районній державній адміністрації повідомили, що вже частково підтоплені присадибні ділянки у селах Михайлівка, Велика Кісниця, Цекинівка та в місті Ямпіль.

Зі свого боку, Укргідрометцентр застерігає, що рівень води Дністра у створі посту Могилів-Подільський може піднятися до небезпечних відміток початкового затоплення водою прирічкових ділянок та окремих об’єктів у районах міст Могилів-Подільський, Ямпіль та окремих населених пунктів у Вінницькій області, прилеглих до русла річки.

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Поки рівень води у річці Дністер становить 4,65 м. Синоптики оголосили штормове попередження. Людей попередили, що в разі підняття до 5,6 м можливе підтоплення будівель.

Наразі негода вирує на західній Україні. В Івано-Франківській області повністю зруйнувані 90 мостів і 110 км доріг.

Підтопленими залишаються 187 населених пунктів та 4 976 будинків в Івано-Франківській, Чернівецькій та Львівській областях.

Джерело: Ямпільська РДА, Укргідрометцентр