Україна і Туреччина прискорять підготовку угоди про зону вільної торгівлі

Угоду про зону вільної торгівлі між країнами підпише Україна і Туреччина.

Про це у телефонній розмові домовились Володимир Зеленський і Реджеп Таїп Ердоган, йдеться в повідомленні Офісу президента України.

Сторони обговорили реалізацію домовленостей засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною і Туреччиною, яке відбулося 3 лютого в Києві.

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– Голови держав погодилися прийняти додаткові заходи для фіналізації переговорів про укладення Угоди про вільну торгівлю, а також посилити роботу низки галузевих двосторонніх механізмів, – йдеться в повідомленні.

Також обговорили практичні кроки з реалізації домовленостей щодо будівництва на Херсонщині житла для 500 сімей переселенців з окупованого Криму.

Туреччина відкриється для українців

З 1 липня турки готові приймати українських туристів без самоізоляції і тестування на Covid-19.

Водночас необхідно дотримуватися протиепідемічні заходи безпеки під час авіаперельоту.

Туристи зобов’язані придбати медичну страховку Безпечний туризм. Її ціна становитиме €15, €19 і €23.

Поліс покриватиме можливе лікування від коронавірусу. Придбати його туристи зможуть по прильоту.