В Одеській області морська вода на третині досліджених пляжів не відповідає санітарно-мікробіологічній нормі.
Такими є дані Одеського лабораторного центру Міністерства охорони здоров’я України.
Зокрема, невідповідність нормам виявили на пляжах Одеси та Затоки.
– У рекреаційних зонах морського водокористування на пляжах міста Одеси та на пляжах Одеської області (Овідіопольський, Лиманський, Білгород-Дністровський, Кілійський, Татарбунарський райони) було відібрано на санітарно-мікробіологічні показники 93 проби морської води, з них не відповідало нормативним вимогам – 29 проб (пляжі Одеси, рекреаційна зона смт Затока), – зазначається на сайті.
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З 22 червня, після посилення карантину, одеські пляжі ретельніше перевірятимуть дотримання протиепідемічних вимог.
Пляжний сезон у Києві
19 червня у Києві офіційно відкрили пляжний сезон. Для відвідування відкрили 32 зони відпочинку біля води, однак купатися дозволено лише на 12 пляжах столиці.
Люди повинні дотримуватися санітарно-епідемічних обмежень та витримувати дистанцію у 1,5 м.