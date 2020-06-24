В Одеській області морська вода на третині досліджених пляжів не відповідає санітарно-мікробіологічній нормі.

Такими є дані Одеського лабораторного центру Міністерства охорони здоров’я України.

Зокрема, невідповідність нормам виявили на пляжах Одеси та Затоки.

– У рекреаційних зонах морського водокористування на пляжах міста Одеси та на пляжах Одеської області (Овідіопольський, Лиманський, Білгород-Дністровський, Кілійський, Татарбунарський райони) було відібрано на санітарно-мікробіологічні показники 93 проби морської води, з них не відповідало нормативним вимогам – 29 проб (пляжі Одеси, рекреаційна зона смт Затока), – зазначається на сайті.

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З 22 червня, після посилення карантину, одеські пляжі ретельніше перевірятимуть дотримання протиепідемічних вимог.

Пляжний сезон у Києві

19 червня у Києві офіційно відкрили пляжний сезон. Для відвідування відкрили 32 зони відпочинку біля води, однак купатися дозволено лише на 12 пляжах столиці.

Люди повинні дотримуватися санітарно-епідемічних обмежень та витримувати дистанцію у 1,5 м.