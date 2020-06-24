В Україні можуть ввести новий податок для власників автомобілів.

Відповідний законопроект з’явився на сайті Верховної Ради.

Якщо депутати підтримають таку ініціативу, водій кожного дорогого авто платитиме за нього 25 тис. грн щорічно.

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Також проект закону регулює податки:

за автомобілі, які коштують до 200 прожиткових мінімумів

за автомобілі, вік яких до 8 років (до 2012 року випуску).

Відповідно до закону, який діє зараз, такі податки стосуються лише власників елітних авто, вік яких до 5 років (тобто, до 2015 року випуску), а вартість складає не менше 375 прожиткових мінімумів.

У новому законопроекті передбачається й відповідальність за несплату такого податку. Зокрема, його сума зростатиме вже на 60-й день несплати, а після 90-го дня збільшиться на 20%.

Як і в діючому закону, у разі несплати податкова служба має право вилучити авто у його власника.

Порушення ПДР

В Україні система відеофіксації порушень ПДР запрацювала з 1 червня.

Не так давно Факти ICTV розповідали, яким є розмір штрафу за перевищення швидкості, а також чи передбачені інші покарання за порушення ПДР.

В Україні допустиме перевищення швидкості складає +10 км/год. Тобто там, де дозволена швидкість 50 км/год, їхати можна зі швидкістю не більше 60 км/год.

Перевищення на понад 20 км/год передбачає 255 грн, а понад 50 км/год – 510 грн.

Поширене керування авто у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння передбачає штраф у 10 200 грн та позбавлення водійських прав на один рік.