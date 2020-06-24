Випускники шкіл із Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської та Чернівецької областей мають право не проходити ЗНО під час основної сесії.

Якщо вступники проживають у населених пунктах, які потерпають від стихії, то це є підставою для реєстрації на додаткову сесію ЗНО.

– Вам у жодному разі не можна наражати себе на додаткову небезпеку, тому, якщо ви сумніваєтеся, чи зможете доїхати до пунктів тестування, просимо вас залишатися вдома і взяти участь у додатковій сесії ЗНО, – наголошують в УЦОЯО.

На сайтах регіональних центрів буде розміщено зразок заяви про участь у додатковій сесії, яку потрібно заповнити вступникам.

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Цьогоріч ЗНО стало добровільним і його складатимуть лише охочі отримати вищу освіту. Депутат від Слуги народу Роман Грищук наголосив, що цей закон потрібний для того, щоб на третину скоротити кількість осіб, які складатимуть ЗНО.

Учням виставлять ті оцінки в атестати, які вони отримали упродовж навчання у школі. Для цього потрібно написати відповідну заяву, яку розглядатиме педагогічна рада. Крайній термін подання заяви- 25 червня.