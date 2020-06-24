Міністерство охорони здоров’я не забороняє відвідувати родичів, які знаходяться в реанімації з важким перебігом коронавірусу.

Про це сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Він спростував інформацію про те, що людей не пускають до родичів реанімацію і вимагають купувати костюми за 500-700 грн, але зазначив, що є рекомендації міністерства.

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– Я хочу підкреслити, що мова йде, перш за все, про безпеку тієї людини, яка перебуває в реанімації. Будь-хто, хто заходить в реанімацію без відповідного захисту є потенційним носієм коронавірусної інфекції, – сказав він.

Степанов зазначив, що людина в реанімації перебуває у важкому стані і відноситься до групи ризику.

– Всі рекомендації щодо обмежень та захисту громадян, які заходять до хворого, спрямовані на збереження здоров’я пацієнта, який перебуває у реанімації, – резюмував він.

Виписка з лікарні

10 червня в лікарнях змінилися правила зняття діагнозу Covid-19 і виписки пацієнтів, які перенесли коронавірус. Тепер для цього достатньо два критерії – відсутність клінічних симптомів і один негативний ПЛР-тест на коронавірус.

Раніше необхідно було здати два негативних ПЛР-тести.