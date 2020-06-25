Міністерство внутрішніх справ планує підвищувати штрафи за перевищення швидкості.

Відповідний законопроект передбачає, що сума штрафу буде збільшена у декілька разів.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко зазначив, якщо водій перевищив швидкість до 50 км/год, то впродовж 10 днів має сплатити 127,5 грн, якщо більше 50 км/год – 510 грн. Проте МВС хоче збільшити суму до 3 400 грн у разі перевищення швидкості більше, ніж на 50 км/год.

Читайте: Штраф за перевищення швидкості в Україні 2020

Також він підкреслив, що в Україні штрафи нараховуватись залежно від рівня доходів порушника, як у Швейцарії та Фінляндії.

Окрім того, з 1 липня у країні розпочнеться контроль за переїздом перехресть на червоне світло та рухом за смугою для громадського транспорту.

Камери відеофіксації порушень ПДР

З 1 червня запрацювала система автоматичної відеофіксації порушень правил дорожнього руху. У Києві та Київській області встановили 50 камер, які фіксують правопорушення у місцях концентрації ДТП з тяжкими наслідками.

Також в Україні планують встановити ще 58 камер у 41 місці. Наразі вже визначили 12 областей – Вінницька, Закарпатська, Запорізька, Харківська, Черкаська, Тернопільська, Одеська, Івано-Франківська, Львівська, Волинська, Житомирська, Рівненська.