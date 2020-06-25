В Одеській області зафіксували антирекорд добового приросту хворих на коронавірус – за останню добу у регіоні виявили 95 нових випадків.
У області за останній тиждень кількість нових випадків Covid-19 зросла удвічі. Це більше, ніж було під час піку захворюваності – на початку травня, зазначив глава Одеської облдержадміністрації Максим Куций.
Найбільше нових випадків коронавірусу у:
- Болградському районі – 39 випадків;
- Одесі – 15 випадків;
- Ізмаїльському районі – 16 випадків;
- Овідіопольському районі – 6 випадків.
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Загалом станом на 25 червня в Одеській області підтвердили 1 466 випадків коронавірусу, з них 50% – активних.
Новий антирекорд добового приросту коронавірусу зафіксували і в Україні – 25 червня він становить 994 людини.
В Україні 40 008 підтверджених випадків коронавірусу, одужали – 17 758 осіб, померли – 1 067.
Зараз в країні на Covid-19 хворіє 21 183 особи.
Джерело: Максим Куций