В Одеській області зафіксували антирекорд добового приросту хворих на коронавірус – за останню добу у регіоні виявили 95 нових випадків.

У області за останній тиждень кількість нових випадків Covid-19 зросла удвічі. Це більше, ніж було під час піку захворюваності – на початку травня, зазначив глава Одеської облдержадміністрації Максим Куций.

Найбільше нових випадків коронавірусу у:

Болградському районі – 39 випадків;

Одесі – 15 випадків;

Ізмаїльському районі – 16 випадків;

Овідіопольському районі – 6 випадків.

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Загалом станом на 25 червня в Одеській області підтвердили 1 466 випадків коронавірусу, з них 50% – активних.

Новий антирекорд добового приросту коронавірусу зафіксували і в Україні – 25 червня він становить 994 людини.

В Україні 40 008 підтверджених випадків коронавірусу, одужали – 17 758 осіб, померли – 1 067.

Зараз в країні на Covid-19 хворіє 21 183 особи.

Джерело: Максим Куций