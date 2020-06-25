Дексаметазон внесли до протоколу лікування Covid-19 – Степанов

Міністерство охорони здоров’я оновило протокол щодо лікування коронавірусу в Україні.

За рішенням відомства був внесений новий препарат – Дексаметазон.

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Про це повідомив Максим Степанов на брифінгу.

Вчора під моїм головуванням відбулося засідання робочої групи з провідними фахівцями країни щодо оновлення стандартів надання медичної допомоги при Covid-19. Було ухвалено рішення щодо внесення препарату Дексаметазон до клінічного протоколу та обговорені правил його застосування, – зазначив очільник МОЗ.

Дексаметазон – це стероїдний препарат, який використовується з 1960-х років як протизапальний засіб, а також у лікуванні деяких видів раку.

Дослідження у Великій Британії показали, що смертність від коронавірусу після використання цього препарату зменшилась на 33%.

У червні ВООЗ схвалила результати досліджень британських вчених щодо використання Дексаметазону. Глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус назвав це лікування рятівним науковим проривом.

Особливість препарату – він впливає лише на важкохворих пацієнтів з Covid-19. Дексаметазон не показав ефекту для пацієнтів з легкою формою захворювання.