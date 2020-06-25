На трасі Одеса-Рені в п’ятницю 26 червня з 8.00 буде перекрито ділянку в межах 48 і 54 км (між автомобільними мостами Маяки і Паланка).

Це пов’язано з можливим підтопленням автомобільних доріг і виходу води на ділянку траси Одеса-Рені в межах села Маяки і понтонного моста через річку Турунчук в районі села Троїцьке, що на Одещині.

У ДСНС повідомили, що через дощовий паводок можливий підйом рівня води на річці Дністер. Тому рекомендується відмовитися від проведення часу біля водойми, береги якого знаходяться в цьому ж районі.

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Також наголошується, що через підтоплення можуть постраждати села, городи та інші об’єкти в селі Яськи і місті Біляївка в Одеській області.

Раніше Одеська область почала готуватися до можливих повеней, оскільки Бессарабія та північна частина вже потерпають від негоди.

Глави Одеської ОДА Максим Куций порекомендував у ці вихідні мешканцям області та туристам не відпочивати на річці чи лимані.

Негода в Україні

23 червня в західних областях утворилася сильна негода. Затопило Івано-Франківську, Чернівецьку, Львівську області, а також Прикарпатті.

Через повені пошкоджено 130 мостів в Івано-Франківській області, а також пошкоджено 429, 7 км автодоріг.

Вранці 24 червня негода в Україні знеструмила 120 населених пунктів у шести регіонах країни.

Через дощі та пориви вітру постраждали Івано-Франківська, Сумська, Житомирська, Київська, Волинська і Закарпатська області України.