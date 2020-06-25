Генсек ООН оприлюднив доповідь про анексований Крим

Генсекретар ООН Антоніу Гутерріш оприлюднив доповідь про порушення прав людини в окупованому Криму.

У ній задокументовані нові порушення Росією міжнародного гуманітарного права, заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

– У доповіді автономна республіка Крим та місто Севастополь чітко визначені як тимчасово окуповані Російською Федерацією території України, – сказав він.

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Окремо у доповіді йдеться про тортури і примусове переміщення підсудних і засуджених кримчан на територію РФ.

В документі згадується також незаконність автоматичного поширення російського громадянства на українців, які проживають на півострові.

Парад російських військ у Криму

Міністерство закордонних справ України надіслало ноту протесту РФ через проведення так званих ”військових парадів” у анексованому Криму.

Україна розглядає їх проведення, як посягання на суверенітет та норми міжнародного права. Дипломати закликали покарати Росію за такі акції