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Факти / Україна / Суспільство

Графік роботи Нової пошти на День Конституції

Нова пошта на День Конститутції працює у звичайному режимі. 28 та 29 червня графік дещо відрізнятиметься, оскільки це неділя та понеділок.

Як працює Нова пошта 28 червня 2020. 

  • У неділю всі поштові відділення працюватимуть з 11.00 до 18.00.

Графік роботи Нової пошти на 29 червня 2020.

  • У понеділок поштові відділення, які приймають посилки до 30 кг працюватимуть з 08.00 до 21.00.
  • Відділення з обмеженням ваги до 5 кг працюватимуть з 11.00 до 20.00.
  • Посилки до 15 кг можна відправити у відділеннях НП з 09.00 до 20.00.

Читайте: Графік роботи банків на День Конституції

Нова пошта - графік роботи на День Конституції 2020

День Конституції України

День Конституції України Верховна Рада ухвалила 28 червня 1996 року. Це був один з важливих кроків у забезпеченні прав людини і громадянина, що в подальшому підвищило міжнародний авторитет України на світовій арені.

Що цікаво, це єдине державне свято, яке закріплене у самій Конституції.

Вихідні на день Конституції 2020 триватимуть три дні: від суботи 27 червня до понеділка 29 червня.

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