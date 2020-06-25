Нова пошта - графік роботи на День Конституції 2020

Нова пошта на День Конститутції працює у звичайному режимі. 28 та 29 червня графік дещо відрізнятиметься, оскільки це неділя та понеділок.

Як працює Нова пошта 28 червня 2020.

У неділю всі поштові відділення працюватимуть з 11.00 до 18.00.

Графік роботи Нової пошти на 29 червня 2020.

У понеділок поштові відділення, які приймають посилки до 30 кг працюватимуть з 08.00 до 21.00.

Відділення з обмеженням ваги до 5 кг працюватимуть з 11.00 до 20.00.

Посилки до 15 кг можна відправити у відділеннях НП з 09.00 до 20.00.

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День Конституції України

День Конституції України Верховна Рада ухвалила 28 червня 1996 року. Це був один з важливих кроків у забезпеченні прав людини і громадянина, що в подальшому підвищило міжнародний авторитет України на світовій арені.

Що цікаво, це єдине державне свято, яке закріплене у самій Конституції.

Вихідні на день Конституції 2020 триватимуть три дні: від суботи 27 червня до понеділка 29 червня.