Коли закінчиться навчання для учнів шкіл і профтехів – дати

Учні проміжних класів повинні завершити навчальний рік до 1 липня, а одинадцятих класів – до 31 серпня.

Для учнів закладів профосвіти навчальний рік закінчиться до 31 липня. Таке рішення ухвалили під час засідання Кабміну.

Заступник міністра освіти і науки Любомира Мандзій нагадала, що випускники шкіл і профтехів, які отримують свідоцтва про повну загальну середню освіту, звільняються від державної підсумкової атестації.

Але вони мають право складати її за власним бажанням, зокрема у формі ЗНО.

Читайте: Школи не переводитимуть на дистанційну форму навчання – МОН

Також вона зазначила, що випускники закладів профосвіти, які хочуть скласти підсумкову атестацію у формі ЗНО, зможуть вчасно отримати свідоцтво і диплом.

Якщо з закінченням навчально року тепер все зрозуміло, то зовсям інша ситуація склалася з його початком. Чи підуть учні в школу 1 вересня, Кабмін ще не вирішив.

На думку Любомири Мандзій, навчальний рік 2020-2021 для школярів розпочнеться з 1 вересня, а для студентів першого курсу – з 17 вересня.