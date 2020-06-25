Коронавірусом не можна заразитися під час купання у водоймі.

Про це розповів педіатр Євген Комаровський.

– Дуже серйозне дослідження було проведено, де зазначено, що на сьогодні не було доведено ні передачі вірусу через воду, ні можливість скільки-небудь значущої появи коронавірусу в морському середовищі, – сказав він.

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В Україні купання в морі і водоймах не заборонено. Зокрема, в Києві з 14 червня були відкриті 12 пляжів.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів, що перед відкриттям пляжного сезону, МОЗ консультувався з Інститутом епідеміології та інфекційних хвороб.

Фахівці підтвердили, що морська сіль і ультрафіолетове випромінювання знищує збудник коронавірусу.

У прісній воді Covid-19 може вижити, але інфікуватися досить складно. Для зараження потрібен дуже тісний контакт.