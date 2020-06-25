25 червня 2020 року у Києві виявили 4 609 випадків коронавірусу.

За останню добу – 81 людина захворіла на Covid-19.

Хто захворів:

51 жінка віком від 18 до 78 років;

23 чоловіка віком від 18 до 80 років;

3 дівчинки від 2 до 14 років та 4 хлопчики від 7 до 17 років.

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Найбільше нових випадків захворювання виявили у Дарницькому районі – 13. В Оболонському та Солом’янському – по 12, у Шевченківському – 9.

Ситуація з коронавірусом у районах Києва:

Печерський район – 538 хворих;

Шевченківський район – 368 хворих;

Солом’янський район – 434 хворих;

Дніпровський район – 470 хворих;

Святошинський район – 392 хворих;

Деснянський район – 551 хворих;

Подільський район – 324 хворих;

Голосіївський район – 349 хворих;

Оболонський район – 413 хворих;

Дарницький район – 770 хворих.

Як у Києві відбувалося послаблення карантину.

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;

дотримуватися дистанції в людних місцях;

не чіпати руками обличчя;

дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);

обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Коронавірус в Україні

25 червня 2020 року в Україні коронавірус діагностували у 40 008 осіб, за минулу добу – 994 нових випадки.

За період пандемії від вірусу померла 1 067 людина, за останню добу – 16. Одужали від хвороби 17 758 пацієнтів, 349 – за минулу добу.

Загалом хворіють 58% жінок і 42% чоловіків.