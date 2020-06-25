25 червня 2020 року у Києві виявили 4 609 випадків коронавірусу.
За останню добу – 81 людина захворіла на Covid-19.
Хто захворів:
- 51 жінка віком від 18 до 78 років;
- 23 чоловіка віком від 18 до 80 років;
- 3 дівчинки від 2 до 14 років та 4 хлопчики від 7 до 17 років.
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Найбільше нових випадків захворювання виявили у Дарницькому районі – 13. В Оболонському та Солом’янському – по 12, у Шевченківському – 9.
Ситуація з коронавірусом у районах Києва:
- Печерський район – 538 хворих;
- Шевченківський район – 368 хворих;
- Солом’янський район – 434 хворих;
- Дніпровський район – 470 хворих;
- Святошинський район – 392 хворих;
- Деснянський район – 551 хворих;
- Подільський район – 324 хворих;
- Голосіївський район – 349 хворих;
- Оболонський район – 413 хворих;
- Дарницький район – 770 хворих.
Як у Києві відбувалося послаблення карантину.
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не чіпати руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.
Коронавірус в Україні
25 червня 2020 року в Україні коронавірус діагностували у 40 008 осіб, за минулу добу – 994 нових випадки.
За період пандемії від вірусу померла 1 067 людина, за останню добу – 16. Одужали від хвороби 17 758 пацієнтів, 349 – за минулу добу.
Загалом хворіють 58% жінок і 42% чоловіків.