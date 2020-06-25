Вакцина від коронавірусу: ставлення українців

Вакцина є одни з основним способів боротьби з будь-якою епідемією, викликаною вірусом.

За кращим умов, на її розробку потрібно близько 12-18 місяців. Однак щодо вакцини від коронавірусу так впевнено сказати не можна. Деякі фахівці стверджуюсь, що 18 місяців – це занадто швидко.

Вакцина ще не з’явилася, а довкола неї вже є побоювання та страхи.

Однак з найпопулярніших “теорій” зараз – вживлення мікрочіпів разом з вакциною. Це викликало чимало дискусій щодо вакцинації.

Група Рубікон провела опитування, переважить – страх захворіти Covid-19, чи страх перед тотальною чіпізацією?

Кількість українців на початку червня, що дуже бояться захворіти на коронавірус, порівняно із початком квітня скоротилася вдвічі – до 21% із 40%.

Кількість тих, хто скоріше побоюється такої можливості, залишається стабільною і становить 26%.

Також стабільний відсоток тих, хто скоріше не боїться захворіти – 15%.

Натомість з початку червня побільшало тих, хто взагалі не боїться захворіти на коронавірус (20% у червні проти 8% у квітні).

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Найбільше захворіти на коронавірус бояться жінки та літні люди, а серед тих, хто не боїться – чоловіки та молодь.

За готовністю скористатися безкоштовною вакциною від коронавірусу просто зараз українці поділилися на дві групи: скористалися б такою можливістю 41% опитаних, не робили б вакцинації 49% респондентів.

Опитування проводилося у період з 10 до 16 червня 2020 року. Всього опитано 1 009 респондентів у віці від 18 років і старше на всій території України, окрім Криму та Донецької, Луганської областей.

Метод опитування – телефонні інтерв’ю. Максимальна похибка вибірки не перевищує +/- 3,7%.

Всесвітня організація охорони здоров’я сподівається до кінця 2020 року винайти вакцину від коронавірусу.

Пріоритет віддаватимуть: