МАУ розширює напрямки польотів на літо – список рейсів

З послабленням карантину у різних країнах світ Міжнародні авіалінії України відновлює польоти в інші країни.
Водночас відновлюються внутрішні рейси з Києва до Херсону, Одеси та Львова.
У період з 1 по 30 липня польоти в Одесу, Львів та Херсон здійснюватимуться щоп’ятниці і з поверненням до столиці щонеділі.
З серпня маршрут Київ-Одеса літатиме у понеділок, середу, п’ятницю та неділю (Одеса-Київ: понеділок, вівторок, четвер, субота). З 16 по 31 серпня може також додасться рейс по четвергах.
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Список регулярних міжнародних авіарейсів з Києва:
- Стамбул;
- Тель-Авів;
- Амстердам;
- Франкфурт;
- Париж;
- Дубай;
- Тбілісі;
- Батумі;
- Ларнака;
- Афіни;
- Лондон;
- Ніцца;
- Рим;
- Неаполь;
- Баку;
- Берлін;
- Мілан;
- Мюнхен;
- Прагп;
- Єреван;
- Мадрид;
- Відень;
- Барселона;
- Кишинів;
- Торонто.
У період c 1 по 15 липня МАУ планує виконувати рейси Київ-Стамбул по п’ятницях і неділях.
Одеса-Стамбул – щосуботи, Київ – Тель-Авів – по четвергах і неділях і Одеса – Тель-Авів – щонеділі.
По вівторках і суботах передбачаються рейси Київ – Амстердам, по середах і неділях рейси Київ-Париж.
З 16 по 30 липня, за оприлюдненими даними, програму розширять рейси Київ – Стамбул і Київ – Тель-Авів, які будуть виконуватися щовівторка. Рейси до Дубай почнуть виконуватися по середах і суботах.
Відновлення авіасполучення
Україна відновила польоти авіації в середині країни та за кордон з 15 червня.
В аеропортах з’явились нові правила поведінки пасажирів. До терміналу пускають лише пасажирів з квитками та у масках та з санітайзерами. На вході до терміналу всім вимірюють температуру. Якщо вона більша ніж +38°С – людину відправляють додому. Авіакомпанія повертає гроші за квиток.
Також польоти здійснюють з дотриманням соціальної дистанції.
Джерело: МАУ