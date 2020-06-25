МАУ розширює напрямки польотів на літо – список рейсів

З послабленням карантину у різних країнах світ Міжнародні авіалінії України відновлює польоти в інші країни.

Водночас відновлюються внутрішні рейси з Києва до Херсону, Одеси та Львова.

У період з 1 по 30 липня польоти в Одесу, Львів та Херсон здійснюватимуться щоп’ятниці і з поверненням до столиці щонеділі.

З серпня маршрут Київ-Одеса літатиме у понеділок, середу, п’ятницю та неділю (Одеса-Київ: понеділок, вівторок, четвер, субота). З 16 по 31 серпня може також додасться рейс по четвергах.

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Список регулярних міжнародних авіарейсів з Києва:

Стамбул;

Тель-Авів;

Амстердам;

Франкфурт;

Париж;

Дубай;

Тбілісі;

Батумі;

Ларнака;

Афіни;

Лондон;

Ніцца;

Рим;

Неаполь;

Баку;

Берлін;

Мілан;

Мюнхен;

Прагп;

Єреван;

Мадрид;

Відень;

Барселона;

Кишинів;

Торонто.

У період c 1 по 15 липня МАУ планує виконувати рейси Київ-Стамбул по п’ятницях і неділях.

Одеса-Стамбул – щосуботи, Київ – Тель-Авів – по четвергах і неділях і Одеса – Тель-Авів – щонеділі.

По вівторках і суботах передбачаються рейси Київ – Амстердам, по середах і неділях рейси Київ-Париж.

З 16 по 30 липня, за оприлюдненими даними, програму розширять рейси Київ – Стамбул і Київ – Тель-Авів, які будуть виконуватися щовівторка. Рейси до Дубай почнуть виконуватися по середах і суботах.

Відновлення авіасполучення

Україна відновила польоти авіації в середині країни та за кордон з 15 червня.

В аеропортах з’явились нові правила поведінки пасажирів. До терміналу пускають лише пасажирів з квитками та у масках та з санітайзерами. На вході до терміналу всім вимірюють температуру. Якщо вона більша ніж +38°С – людину відправляють додому. Авіакомпанія повертає гроші за квиток.

Також польоти здійснюють з дотриманням соціальної дистанції.

Джерело: МАУ