МВФ назвав дві причини різкого падіння економіки України

Прогноз падіння ВВП України на 8,2% у 2020 році в Міжнародному валютному фонді пояснюють двома причинами.

До них належать слабкий запас накопичень українських домогосподарств й обмежена фіскальна підтримка економіки. Про це повідомив постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман.

Він пояснив, що рівень споживання дуже сильно впав і падатиме ще більше, якщо немає запасу грошових накопичень.

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Крім того, Україна перебуває десь посередині за рівнем підтримки, яка надається економіці в кризі, яка водночас обмежується фіскальним простором та фінансовою нестабільністю.

На початку червня МВФ погіршив прогноз ВВП України до 8,2% з 7,7%. Фонд також знизив прогноз відновлення української економіки у 2021 році з 3,6% до 1,1%.

Український уряд вважає, що падіння економіки країни в 2020 році може становити 4-8% ВВП порівняно з минулим роком.

Зі свого боку Нацбанк дав прогноз, згідно з яким в 2020 році в Україні може впасти на 10% експорт і на 14,5% імпорт.